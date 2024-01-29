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Гостиницы России приняли 60 млн гостей в 2023 году

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Полина Полетаева
В ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» рассказали RT, что в 2023 году гостиницы России приняли 60 млн гостей.
Гостиницы России приняли 60 млн гостей в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © miniseries

«Гостиницы России приняли 60 млн гостей в 2023 году. Этого удалось добиться за счёт того, что у гостиниц России появилось в текущем году 122 тыс. дополнительных номеров. Также увеличилось число авиарейсов по туристическим маршрутам», — рассказали RT в «Турпомощи».

В ассоциации также уточнили, что общий выездной турпоток из России увеличился на 25% по сравнению с 2022 годом. А количество поездок в Юго-Восточную Азию — в пять раз.

«Международные направления достаточно мощно двинулись вперёд. Если весной 2022 года по сравнению с допандемийным периодом было всего три прямых авиационных международных направления, то на сегодняшний день их 41, и это, конечно же, не финишная прямая», — подчеркнули в «Турпомощи».

Ранее исследование показало, что общее число бронирований в российских отелях и гостиницах на февраль выросло на 25%.

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