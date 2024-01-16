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Число бронирований размещений внутри России на февраль выросло на 25%

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Согласно новому исследованию, общее число бронирований в российских отелях и гостиницах на февраль выросло на 25%.
Число бронирований размещений внутри России на февраль выросло на 25%
  • Gettyimages.ru
  • © Dzonsli

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса Ostrovok.ru.

Отмечается, что в десятку самых популярных направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Эсто-Садок, Иркутск, Териберка, Архыз, Сочи, Казань и Красная Поляна.

«Высокие темпы роста спроса также зафиксированы в Кировске — на 81%, Листвянке (Иркутская область, побережье Байкала) — на 78%, Екатеринбурге — на 52%», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Свердловскую область посетили более 300 тыс. туристов в новогодние праздники.

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