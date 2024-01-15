Свердловская область приняла 300 тысяч туристов в новогодние праздники

Свердловскую область посетили более 300 тыс. туристов в новогодние праздники.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Более 250 тыс. гостей побывали в музеях и театрах. Популярностью пользовались природные парки, катки.

Горнолыжные центры приняли свыше 80 тыс. человек.

Самым посещаемым из городов региона названа столица — Екатеринбург.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что для посетителей ВДНХ разработали специальный «Снежный маршрут», следуя по которому можно увидеть 28 зимних площадок.