В Башкирии рассказали об изменениях в выплатах больничных

В Социальном фонде Башкирии заявили об увеличении до 49% выплат по временной нетрудоспособности, беременности и уходу за младенцами до полутора лет для работающих мам и пап.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказали в региональном фонде, изменения связаны с введением единого тарифа и облагаемой базы страховых взносов на пенсионное и социальное обеспечение. Теперь для расчёта пенсий и других социальных выплат используется единая база.

Управляющий республиканским отделением Социального фонда России (СФР) Фаниль Вахитов в свою очередь отметил, что в 2022 году сумма всех выплат по временной потере трудоспособности составила 18,5 млрд рублей. Получателями средств стали 549 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в тюменском отделении СФР заявили об индексации маткапитала на 7,4% с 1 февраля 2024 года.