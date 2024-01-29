В Омской области под стражу заключили двух курьеров мошенников

Двух курьеров телефонных мошенников в Омской области заключили под стражу за участие в обмане пожилых жительниц Одесского района.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, девушки 19 и 23 лет забрали деньги у пенсионерок после того, как злоумышленники убедили их, что собранные средства позволят избежать их внучкам ответственности за якобы совершённое ими ДТП.

Обвиняемые забрали деньги, перевели их на указанные счета, оставив себе процент.

После задержания мошенницы полностью признали вину.

Ранее сообщалось, что около 660 млн рублей перечислили ямальцы мошенникам в 2023 году.