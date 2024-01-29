В Москве отремонтировали три дома начала ХХ века
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Как рассказали в комплексе городского хозяйства, здания выполнены в разных стилях — неоклассика, модерн и эклектика.
«Для каждого дома был разработан индивидуальный проект проведения работ и подобраны максимально подходящие современные отечественные материалы и технологии, которые позволили не только качественно выполнить ремонт, но и вернуть фасадам первоначальный облик, максимально приближенный к аутентичному», — отмечается в сообщении.
Дома расположены на Садовой-Кудринской улице, а также в Неопалимовском переулке.
Ранее НСН сообщала, что в Москве утвердили проекты планировки реорганизуемых по программе КРТ участков.