В Евпатории проводят проверку по факту гибели двух человек при пожаре

Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю проводит проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Евпатории. Проверку организовала и региональная прокуратура.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

В ночь на понедельник, 29 января, в оперативные службы от местных жителей поступила информация о возгорании в частном домовладении. После тушения были найдены тела хозяина дома и его знакомого.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём.

«Точная причина пожара устанавливается. Ход и результаты проверки, проводимой по данному факту, взяты на контроль в прокуратуре», — заявили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что трое детей погибли в результате пожара в частном доме в деревне Нечаево Борского района Нижегородской области.