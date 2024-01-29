В Евпатории проводят проверку по факту гибели двух человек при пожаре
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
В ночь на понедельник, 29 января, в оперативные службы от местных жителей поступила информация о возгорании в частном домовладении. После тушения были найдены тела хозяина дома и его знакомого.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём.
«Точная причина пожара устанавливается. Ход и результаты проверки, проводимой по данному факту, взяты на контроль в прокуратуре», — заявили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что трое детей погибли в результате пожара в частном доме в деревне Нечаево Борского района Нижегородской области.