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Адвокат Калинина рассказала об условиях получения материнского капитала отцами

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Адвокат, управляющий партнёр международной юридической компании Legal World, посол мира UPF ООН Ирина Калинина рассказала, в каких случаях отцы могут претендовать на материнский капитал.
Адвокат Калинина рассказала об условиях получения материнского капитала отцами
  • Gettyimages.ru
  • © Sally Anscombe

«В соответствии с российским законодательством отцы детей получают возможность использования средств материнского капитала в нескольких чётко прописанных в законе случаях», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, одно из оснований — получение отцом или усыновителем выплат по маткапиталу при отсутствии матери, например, если мать умерла или же отказалась от ребёнка в роддоме.

«Если отец хочет получить сертификат материнского капитала самостоятельно, при живой или не отказавшейся от детей матери, ему придётся добиться лишения её родительских прав. Сделать это весьма сложно», — сказала Калинина.

Как отметила эксперт, получение материнского капитала отцом осуществляется через подачу заявки на сайте «Госуслуги».

«В системе всё равно будет использоваться название «материнский капитал», поскольку название «отцовский капитал» в российском законодательстве не фигурирует», — уточнила она.

Эксперт добавила, что потратить средства можно на улучшение жилищных условий семьи, оплату образования детей.

«Но мужчина не может направить материнский капитал на формирование накопительной части пенсии в отличие от женщин, таким правом обладающих», — заключила она.

Ранее старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников напомнил, что с 1 февраля 2024 года материнский капитал будет проиндексирован вместе с остальными пособиями и выплатами.

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