Юрист Гусятников: маткапитал проиндексируют в России с 1 февраля

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников напомнил, что с 1 февраля 2024 года материнский капитал будет проиндексирован вместе с остальными пособиями и выплатами.

Индексация на размер инфляции проходит ежегодно 1 февраля, прокомментировал он для Life.ru.

По его словам, сумма на первого ребёнка составит около 631 тыс. рублей, на второго — если материнский капитал на первого уже получен — порядка 203 тыс. рублей. Если в семье уже есть первый ребёнок, рождённый до 2020 года, то за второго от государства полагается увеличенная выплата — около 834 тыс. рублей.

«Каждый год индексируется не только сумма маткапитала, который семья получает на ребёнка, родившегося в этом году, но и вся сумма средств, выданных ранее, но не использованных», — заключил эксперт.

В декабре депутаты заксобрания Санкт-Петербурга внесли изменения в Социальный кодекс, позволяющие направлять материнский капитал на образование и профессиональную переподготовку родителей.