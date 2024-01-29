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Курганская прокуратура подключилась к расследованию дела о поджоге дома инвалида

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Прокуратура Курганской области подключилась к расследованию уголовных дел о поджоге дома инвалида с детьми и халатности чиновников Кетовского округа.
Курганская прокуратура подключилась к расследованию дела о поджоге дома инвалида
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального надзорного ведомства.

«По инициативе прокурора Кетовского района в октябре прошлого года возбуждено уголовное дело по факту поджога жилого дома в с. Каширино… В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Законность принятого решения будет проверена прокуратурой района», — рассказали в прокуратуре.

Пожар произошёл в мае 2023 года.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при пожаре на базе отдыха под Челябинском.

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