Курганская прокуратура подключилась к расследованию дела о поджоге дома инвалида

Прокуратура Курганской области подключилась к расследованию уголовных дел о поджоге дома инвалида с детьми и халатности чиновников Кетовского округа.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального надзорного ведомства.

«По инициативе прокурора Кетовского района в октябре прошлого года возбуждено уголовное дело по факту поджога жилого дома в с. Каширино… В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Законность принятого решения будет проверена прокуратурой района», — рассказали в прокуратуре.

Пожар произошёл в мае 2023 года.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при пожаре на базе отдыха под Челябинском.