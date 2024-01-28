Четыре человека пострадали при пожаре на базе отдыха под Челябинском
- РИА Новости
По данным ведомства, среди пострадавших есть девочка 2013 года рождения. Все они были доставлены в медицинское учреждение с ожогами различной степени тяжести.
«По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования — газового баллона объёмом 5 л», — заявило МЧС.
Ранее сообщалось, что трое детей погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области.