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Четыре человека пострадали при пожаре на базе отдыха под Челябинском

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В результате пожара в гостевом деревянном домике на базе отдыха «Казгалы» в Кыштымском городском округе Челябинской области пострадали четыре человека. Об этом сообщило региональное МЧС.
Четыре человека пострадали при пожаре на базе отдыха под Челябинском
  • РИА Новости

По данным ведомства, среди пострадавших есть девочка 2013 года рождения. Все они были доставлены в медицинское учреждение с ожогами различной степени тяжести.

«По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования — газового баллона объёмом 5 л», — заявило МЧС.

Ранее сообщалось, что трое детей погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области.

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