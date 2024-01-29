Специалист Баджурак рассказал о преимуществах накопительного счёта

Исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак заявил, что открытие накопительного счёта может сформировать привычку откладывать средства.

«Накопительный счёт — это ещё один инструмент сбережения средств. От долгосрочного вклада его отличают несколько особенностей. На накопительный счёт можно внести средства без срока размещения, а закрыть в любое время. Кроме того, банк не требует минимальную сумму для заключения договора, поэтому открыть счёт можно даже с нулевым балансом, а позднее пополнять на любые комфортные суммы на протяжении всего периода хранения средств», — сказал Баджурак в беседе с газетой «Известия».

По его словам, ставка по сберегательному счёту не меняется и не зависит от сроков хранения средств или количества средств на балансе.

Как отметил эксперт, банк не рассматривает сберегательный счёт как долгосрочный финансовый инструмент, поэтому доходность накопительных счетов не такая высокая, как у вкладов.

«Пользователь может открыть неограниченное количество счетов, и каждый из них будет иметь уникальные реквизиты, не связанные с другими. Поэтому, если человек потерял пластиковую карту или ею завладели мошенники, он может оперативно открыть приложение и перевести все средства с карты на накопительный счёт, а затем закрыть её, сохранив свои деньги в безопасности», — сообщил Баджурак.

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