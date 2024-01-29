Четверть россиян стремятся заработать на своих хобби
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Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сервис «Авито Работа».
Выяснилось, что 30% опрошенных пока не знают, как начать, но готовы постараться, чтобы увлечение приносило доход.
Почти половина респондентов (48%) заявили, что пока не задумывались об этом.
Также стало известно, что 56% зарабатывающих на хобби используют онлайн-платформы для поиска клиентов.
Больше всего зарабатывают на приготовлении еды, создании изделий ручной работы, выгуливании собак, рисовании, фотографии, видеосъёмке, монтаже, писательстве.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области представлено более 6 тыс. предложений о работе для людей в возрасте 60+, как для квалифицированных специалистов, так и для сотрудников без опыта.