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Четверть россиян стремятся заработать на своих хобби

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Новое исследование показало, что 22% россиян активно стремятся монетизировать своё хобби для увеличение совокупного дохода.
Четверть россиян стремятся заработать на своих хобби
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сервис «Авито Работа».

Выяснилось, что 30% опрошенных пока не знают, как начать, но готовы постараться, чтобы увлечение приносило доход.

Почти половина респондентов (48%) заявили, что пока не задумывались об этом.

Также стало известно, что 56% зарабатывающих на хобби используют онлайн-платформы для поиска клиентов.

Больше всего зарабатывают на приготовлении еды, создании изделий ручной работы, выгуливании собак, рисовании, фотографии, видеосъёмке, монтаже, писательстве.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области представлено более 6 тыс. предложений о работе для людей в возрасте 60+, как для квалифицированных специалистов, так и для сотрудников без опыта.

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