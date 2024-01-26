В Ростовской области представлено более 6000 вакансий для пенсионеров

В Ростовской области представлено более 6 тыс. предложений о работе для людей в возрасте 60+, как для квалифицированных специалистов, так и для сотрудников без опыта.

Об этом информирует rostovgazeta.ru.

В регионе требуются педагоги со стажем, инженеры со средне техническим образованием, водители с опытом.

В детском саду Таганрога открыта вакансия делопроизводителя, а на предприятии по пошиву джинсовой одежды в Батайске требуется швея со стажем и образованием.

Кроме того, требуются шлифовщик-сборщик на производственном предприятии, администратор химчистки, сторож парковки гостиничного комплекса, продавец-консультант в сети книжных магазинов.

Ранее progorod43 сообщал, что менеджеры по продажам стали самыми востребованными в Кировской области в 2023 году.