RT в Telegram
Подпишись

В Ростовской области представлено более 6000 вакансий для пенсионеров

Короткая ссылка
В Ростовской области представлено более 6 тыс. предложений о работе для людей в возрасте 60+, как для квалифицированных специалистов, так и для сотрудников без опыта.
В Ростовской области представлено более 6000 вакансий для пенсионеров
  • Gettyimages.ru
  • © MoMo Productions

Об этом информирует rostovgazeta.ru.

В регионе требуются педагоги со стажем, инженеры со средне техническим образованием, водители с опытом.

В детском саду Таганрога открыта вакансия делопроизводителя, а на предприятии по пошиву джинсовой одежды в Батайске требуется швея со стажем и образованием.

Кроме того, требуются шлифовщик-сборщик на производственном предприятии, администратор химчистки, сторож парковки гостиничного комплекса, продавец-консультант в сети книжных магазинов.

Ранее progorod43 сообщал, что менеджеры по продажам стали самыми востребованными в Кировской области в 2023 году.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить