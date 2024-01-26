В Ростовской области представлено более 6000 вакансий для пенсионеров
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Об этом информирует rostovgazeta.ru.
В регионе требуются педагоги со стажем, инженеры со средне техническим образованием, водители с опытом.
В детском саду Таганрога открыта вакансия делопроизводителя, а на предприятии по пошиву джинсовой одежды в Батайске требуется швея со стажем и образованием.
Кроме того, требуются шлифовщик-сборщик на производственном предприятии, администратор химчистки, сторож парковки гостиничного комплекса, продавец-консультант в сети книжных магазинов.
Ранее progorod43 сообщал, что менеджеры по продажам стали самыми востребованными в Кировской области в 2023 году.