Бастрыкин проверит жалобы девушки-сироты из Крыма на муниципальное жильё
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
Девушка получила муниципальную квартиру осенью прошлого года. Однако в процессе эксплуатации обнаружились значительные дефекты: на стенах образовалась плесень, потолочное перекрытие деформировалось из-за затопления.
В своём обращении к Бастрыкину девушка отметила, что в здании изношены коммуникационные системы, что является причиной частых прорывов трубопровода.
Глава СК поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку и представить доклад.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии в 2023 году власти помогли в решении жилищного вопроса 415 жителям из категории детей-сирот.