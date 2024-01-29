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Бастрыкин проверит жалобы девушки-сироты из Крыма на муниципальное жильё

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту обращения 22-летней сироты из Республики Крым на предоставленное жильё, которое оказалось непригодным для жизни.
Бастрыкин проверит жалобы девушки-сироты из Крыма на муниципальное жильё
  • © СК РФ

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Девушка получила муниципальную квартиру осенью прошлого года. Однако в процессе эксплуатации обнаружились значительные дефекты: на стенах образовалась плесень, потолочное перекрытие деформировалось из-за затопления.

В своём обращении к Бастрыкину девушка отметила, что в здании изношены коммуникационные системы, что является причиной частых прорывов трубопровода.

Глава СК поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку и представить доклад.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии в 2023 году власти помогли в решении жилищного вопроса 415 жителям из категории детей-сирот.

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