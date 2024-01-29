На Ямале повысили компенсацию за аренду жилья для детей-сирот

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа повысило компенсацию детям-сиротам за аренду жилья.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С начала этого года выплата составила 40 тыс. рублей. Воспользоваться мерой поддержки смогут около 50 северян из числа детей-сирот», — рассказали в региональном кабмине.

Отмечается, что право на компенсацию имеют жители 18—23 лет из числа детей-сирот, которые ещё не получили жильё.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии в 2023 году власти помогли в решении жилищного вопроса 415 жителям из категории детей-сирот.