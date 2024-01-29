План мероприятий на случай весеннего паводка утвердили в Ижевске

В Ижевске (Удмуртия) власти утвердили план на случай весеннего паводка в 2024 году. Также утверждён состав городской паводковой комиссии на текущий год.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на постановление на сайте администрации города.

До 15 марта в Ижевске заключат договоры с предприятиями и организациями, задействованными в пропуске вод на реке Иж. Также специалисты проведут обследование ограждающей дамбы и защитных сооружений и обеспечат их подготовку.

Ранее в Татарстане рассказали о подготовке к весенним паводкам. На эти мероприятия летом и осенью 2023 года направили более 988 млн рублей.