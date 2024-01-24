В Татарстане рассказали о подготовке к весенним паводкам

В Татарстане рассказали о работе, посвящённой подготовке к весенним паводкам. На эти мероприятия летом и осенью 2023 года направили более 988 млн рублей.

Как сообщает inkazan.ru, об этом заявил врио главы ГУ МЧС России по региону Ирек Кадамов.

За последние восемь лет в республике не было чрезвычайных ситуаций, связанных с весенними паводками. По сравнению с прошлым годом, принято решение направлять больше средств на очистку русел рек и дноуглубление, а также на ремонт и очистку водопропускных труб.

В ноябре 2023 года сообщалось, что в Удмуртии начали готовить гидротехнические сооружения к весенним паводкам.