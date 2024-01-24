В Татарстане рассказали о подготовке к весенним паводкам
Как сообщает inkazan.ru, об этом заявил врио главы ГУ МЧС России по региону Ирек Кадамов.
За последние восемь лет в республике не было чрезвычайных ситуаций, связанных с весенними паводками. По сравнению с прошлым годом, принято решение направлять больше средств на очистку русел рек и дноуглубление, а также на ремонт и очистку водопропускных труб.
В ноябре 2023 года сообщалось, что в Удмуртии начали готовить гидротехнические сооружения к весенним паводкам.