Шадаев объяснил отключение 4G в ряде областей СЗФО техническими мероприятиями
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«Это технические мероприятия», — сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС.
Он также отметил, отвечая на уточняющий вопрос, что подобные отключения в других регионах страны пока не планируются, однако это «вполне возможно».
Ранее сообщалось, что в Новгородской области по ночам до 30 января будут отключать мобильный интернет LTE стандарта 4G из-за технических работ.
До этого аналогичную ситуацию объявили в Псковской области.