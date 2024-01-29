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Шадаев объяснил отключение 4G в ряде областей СЗФО техническими мероприятиями

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Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что отключения работы 4G в ряде областей Северо-Западного федерального округа являются техническими мероприятиями.
Шадаев объяснил отключение 4G в ряде областей СЗФО техническими мероприятиями
  • Gettyimages.ru
  • © Dmytro Skrypnykov

«Это технические мероприятия», — сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС. 

Он также отметил, отвечая на уточняющий вопрос, что подобные отключения в других регионах страны пока не планируются, однако это «вполне возможно».

Ранее сообщалось, что в Новгородской области по ночам до 30 января будут отключать мобильный интернет LTE стандарта 4G из-за технических работ.

До этого аналогичную ситуацию объявили в Псковской области.

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