Шадаев объяснил отключение 4G в ряде областей СЗФО техническими мероприятиями

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что отключения работы 4G в ряде областей Северо-Западного федерального округа являются техническими мероприятиями.

«Это технические мероприятия», — сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС.

Он также отметил, отвечая на уточняющий вопрос, что подобные отключения в других регионах страны пока не планируются, однако это «вполне возможно».

Ранее сообщалось, что в Новгородской области по ночам до 30 января будут отключать мобильный интернет LTE стандарта 4G из-за технических работ.

До этого аналогичную ситуацию объявили в Псковской области.