Мобильный интернет с 25 по 30 января ночью будут отключать в Псковской области
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«В период с 25 января до 30 января включительно, в ночное время, с 23:00 до 06:00 на территории Псковской области не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи», — написал он в Telegram.
Отмечается, что специалисты будут перенастраивать радиочастотный спектр передающего оборудования.
Ранее стало известно, что свыше 7,7 тыс. пользователей Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера по всей России.