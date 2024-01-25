Мобильный интернет с 25 по 30 января ночью будут отключать в Псковской области

Мобильный интернет стандарта LTE будет отключён по ночам с 25 по 30 января на территории Псковской области в связи с техническими работами. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

«В период с 25 января до 30 января включительно, в ночное время, с 23:00 до 06:00 на территории Псковской области не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи», — написал он в Telegram.

Отмечается, что специалисты будут перенастраивать радиочастотный спектр передающего оборудования.

Ранее стало известно, что свыше 7,7 тыс. пользователей Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера по всей России.