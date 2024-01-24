Более 7,7 тысячи пользователей сообщают о сбое в работе Telegram в России
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Об этом сообщает сервис «Сбой.РФ».
Отмечается, что наибольшее число сбоев в работе Telegram зафиксировано в Москве, Новосибирской области и Хабаровском крае.
Кроме того, жалобы на работу мессенджера поступают из Камчатского края, Иркутской области, Приморского края, Санкт-Петербурга, Амурской области и Якутии.
Ранее сообщалось, что 2024 пользователя заявили об ошибках в работе Telegram на территории России.
Кроме того, сбои были зафиксированы в работе мессенджера WhatsApp в России. О проблемах сообщили более 8 тыс. пользователей.