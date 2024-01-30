В российских компаниях рассказали об отношении к фото в резюме

Согласно данным опроса, 63% ответственных за подбор персонала признаются, что наличие фотографии в резюме имеет значение и помогает определиться.

Об этом говорится в результатах опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть в распоряжении RT).

Так, 43% опрошенных отметили, что хотели бы видеть фото соискателей любых позиций, ещё 20% фотография помогает принять решение в отношении кандидатов на некоторые позиции.

В исследовании отмечается, что в топ-5 должностей, соискателям которых крайне желательно прикреплять фото к резюме, входят клиентские менеджеры, специалисты по продажам, секретари, офис-менеджеры и руководящие работники.

При этом 29% респондентов утверждают, что фото в резюме никак не влияет на их решение.

Всего в опросе сервиса приняли участие представители 1 тыс. компаний из всех округов страны.