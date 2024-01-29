Правительство наградит премиями 30 человек за развитие внутреннего туризма
- РИА Новости
Победителей определили по результатам отбора, которым занимался специальный межведомственный совет, учитывались социальная и экономическая значимость проекта и его вклад в развитие туризма и индустрию гостеприимства.
Так, например, премию присудили одной из создательниц семейного музея-этнопарка «Деревня Тыгыдым» в Ярославской области, в котором воссозданы копии старинных построек и действует музейная экспозиция.
Туристический поток по России по итогам прошлого года, по предварительной оценке, составил около 75 млн человек, отмечали в правительстве.