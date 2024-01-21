Чернышенко: турпоток по России в 2023 году составил около 75 млн человек
- РИА Новости
Об этом он рассказал в ходе выступления на Дне спорта и туризма в рамках международной выставки-форума «Россия».
По словам вице-премьера, зафиксированные в 2023 году показатели превысили цифры по внутреннему туризму в России в 2019 году.
«Это, предварительно, в районе 75 млн человек», — цитирует Чернышенко РИА Новости.
Ранее вице-президент корпорации «Синергия» Алихан Хашиев рассказал о популярном виде туристического отдыха — глэмпинге.