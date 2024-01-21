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Чернышенко: турпоток по России в 2023 году составил около 75 млн человек

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Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что туристический поток по России по итогам прошлого года, по предварительной оценке, составил около 75 млн человек.
Чернышенко: турпоток по России в 2023 году составил около 75 млн человек
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в ходе выступления на Дне спорта и туризма в рамках международной выставки-форума «Россия».

По словам вице-премьера, зафиксированные в 2023 году показатели превысили цифры по внутреннему туризму в России в 2019 году.

«Это, предварительно, в районе 75 млн человек», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

Ранее вице-президент корпорации «Синергия» Алихан Хашиев рассказал о популярном виде туристического отдыха — глэмпинге.

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