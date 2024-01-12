Специалист Хашиев рассказал о преимуществах глэмпингов

Вице-президент корпорации «Синергия» Алихан Хашиев рассказал о популярном виде туристического отдыха — глэмпинге.

«На мой взгляд, глэмпинги рассчитаны на широкую аудиторию гостей. Они комфортны и могут быть гораздо бюджетнее, чем отели, благодаря чему отдых могут позволить себе и молодёжь, и семьи с детьми, и люди старшего поколения», — заявил эксперт в беседе с RuNews24.

Как отметил Хашиев, глэмпинги являются альтернативой традиционным отелям и кемпингам в тех местах, где отсутствуют традиционные места размещения. Они могут быть быстро развёрнуты и представляют собой различные варианты — от шатров и палаток до домиков и мобильных модулей.

«Поэтому можно сказать, что глэмпинги продолжают оставаться популярными, предлагая незабываемые и запоминающиеся путешествия для туристов, ищущих комфорт и единение с природой», — заключил Хашиев.

Ранее в России назвали популярные направления для отдыха в январе.