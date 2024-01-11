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В России назвали популярные направления для отдыха в январе

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Эксперты туротрасли провели исследование и выяснили, что половина россиян (51,8%), планирующих отдых после новогодних праздников, собираются отправиться за границу.
В России назвали популярные направления для отдыха в январе
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Из числа тех, кто выбирает отдых в России в январе, 26,4% путешественников забронировали гостиницу в Москве, 18,5% — в Сочи, 15,8% — в Санкт-Петербурге.

В список популярных направлений января также вошли Казань с долей 2,3%, Калининград (2,2%), Иркутск (1,7%), Архыз (1,6%), Екатеринбург (1,3%), Домбай (1,2%) и Краснодар (1,1%).

Среди зарубежных направлений в январе россияне выбирают Бангкок (6,8%) и Стамбул (6,5%). Эксперты также отметили, что российские туристы стали бронировать жильё в Таиланде на 20% чаще, чем ранее. Также спросом пользуются Пхукет (4,9%) и Паттайя (4,2%).

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, что в минувшем году больше российских туристов выбирали отдых в экзотических странах.

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