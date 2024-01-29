В Обручевском районе Москвы построят новый деловой центр
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Появление делового пространства на территории жилого комплекса даёт дополнительные возможности для развития бизнеса, а также создаёт комфортные условия для жизни и работы жителей ближайших территорий», — заявил Овчинский.
Как, в свою очередь, отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Владимир Ефимов, площадь офисов составит не менее 8 тыс. кв. м. Также в новом здании будут торговые объекты, кафе, ресторан, супермаркет, паркинг.
Ранее сообщалось, что в Москве утвердили проекты планировки реорганизуемых по программе КРТ участков.