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В Обручевском районе Москвы построят новый деловой центр

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Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о строительстве в Обручевском районе столицы делового центра в составе жилого комплекса.
В Обручевском районе Москвы построят новый деловой центр

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Появление делового пространства на территории жилого комплекса даёт дополнительные возможности для развития бизнеса, а также создаёт комфортные условия для жизни и работы жителей ближайших территорий», — заявил Овчинский.

Как, в свою очередь, отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Владимир Ефимов, площадь офисов составит не менее 8 тыс. кв. м. Также в новом здании будут торговые объекты, кафе, ресторан, супермаркет, паркинг.

Ранее сообщалось, что в Москве утвердили проекты планировки реорганизуемых по программе КРТ участков.

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