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Собянин рассказал о мерах поддержки инновационных компаний Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о финансовой поддержке столичных инновационных компаний.
Собянин рассказал о мерах поддержки инновационных компаний Москвы

Об этом передаёт НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, при помощи платформы i.moscow предпринимателям в 2023 году выделили более 3,5 млрд рублей.

«Это гранты на патентование изобретений и полезных моделей, оборудование и развитие деятельности, создание сити-ферм», — сказал мэр.

Финансовую поддержку через Московский инновационный кластер с 2019 года получили более 7,3 тыс. предприятий.

Ранее сообщалось, что за 2023 год объём выпуска продукции московской компании, которая специализируется на производстве ленточных пил, увеличился на 70% по сравнению с показателями, зафиксированными в 2022 году.

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