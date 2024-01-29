Собянин рассказал о мерах поддержки инновационных компаний Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о финансовой поддержке столичных инновационных компаний.

Об этом передаёт НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, при помощи платформы i.moscow предпринимателям в 2023 году выделили более 3,5 млрд рублей.

«Это гранты на патентование изобретений и полезных моделей, оборудование и развитие деятельности, создание сити-ферм», — сказал мэр.

Финансовую поддержку через Московский инновационный кластер с 2019 года получили более 7,3 тыс. предприятий.

Ранее сообщалось, что за 2023 год объём выпуска продукции московской компании, которая специализируется на производстве ленточных пил, увеличился на 70% по сравнению с показателями, зафиксированными в 2022 году.