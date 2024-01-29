Тренер Бабыдов: плавание может усугубить состояние при сколиозе у детей

Тренер, реабилитолог студии «Анатомия» Евгений Бабыдов заявил, что плавание не только не является профилактикой сколиотической болезни, но и может способствовать прогрессированию заболевания.

Развитие сколиоза можно замедлить с возраста шести-семи лет, отметил Бабыдов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, плавать в бассейне без присмотра тренера, который работает с больными сколиозом, для таких детей нежелательно. Некоторые стили плавания дают асимметричную нагрузку на тело, что может усугубить асимметрию осанки или скрученность позвонков.

«Детям со сколиозом, подтверждённым рентгеном, не рекомендуются любые виды спорта с асимметричной нагрузкой до прохождения курса коррекционных упражнений: бокс, бадминтон, теннис, фехтование, гимнастика, которая также способствует перерастяжению связок», — объяснил тренер.

Ранее травматолог-ортопед сети «Ортека» Дарья Черемисова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» посоветовала людям, работающим в удалённом формате, ежедневно в течение 20—30 минут делать специальные упражнения, чтобы сберечь здоровье спины и поясницы.