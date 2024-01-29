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Подтасовавшего улики после перестрелки в Москва-Сити экс-следователя осудили на 11 лет

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Замоскворецкий суд Москвы принял решение приговорить к 11 годам колонии общего режима бывшего сотрудника Следственного комитета Левона Агаджаняна, признав его виновным по делу о подтасовке улик после перестрелки в Москва-Сити в 2017 году.
Подтасовавшего улики после перестрелки в Москва-Сити экс-следователя осудили на 11 лет
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями, фальсификации доказательств и привлечении невиновных к уголовной ответственности.

В декабре 2021 года Агаджанян, арестованный по обвинению в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности по делу о перестрелке в Москва-Сити, заявлял членам ОНК, что лишён возможности переписываться с семьёй.

В ноябре 2017 года в ресторане в башне «Око» произошла драка со стрельбой. В результате произошедшего один человек был убит и ещё пятеро получили ранения.

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