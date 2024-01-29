Подтасовавшего улики после перестрелки в Москва-Сити экс-следователя осудили на 11 лет
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями, фальсификации доказательств и привлечении невиновных к уголовной ответственности.
В декабре 2021 года Агаджанян, арестованный по обвинению в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности по делу о перестрелке в Москва-Сити, заявлял членам ОНК, что лишён возможности переписываться с семьёй.
В ноябре 2017 года в ресторане в башне «Око» произошла драка со стрельбой. В результате произошедшего один человек был убит и ещё пятеро получили ранения.