В Госдуме предложили изменить правила выплаты пособий при гибели участников СВО

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с обращением к первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову (есть в распоряжении RT), в котором предложила дать право на получение единовременной выплаты при гибели участника СВО его совершеннолетним детям.

Как подчеркнула парламентарий, в случае гибели военнослужащих членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях.

При этом Лантратова напомнила, что к ним относятся супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели в браке, родители, дети, не достигшие возраста 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

При отсутствии таковых родственников у военнослужащих единовременная выплата осуществляется только их полнородным и неполнородным братьям и сёстрам, в то время как совершеннолетние дети такого права лишены, подчеркнула депутат.

«На основании изложенного просим Вас, уважаемый Руслан Хаджисмелович, рассмотреть инициативу о внесении изменений в указ президента России от 05.03.2022 №98 в связи с наличием указанного выше и подобных ему фактов в целях устранения законодательного пробела, когда в случае отсутствия у погибшего членов семьи единовременные выплаты положены только братьям и сёстрам, независимо от их возраста, в то время как совершеннолетние дети военнослужащего такого права лишены», — говорится в тексте обращения.

Ранее Лантратова предложила выплачивать пособия по уходу за ребёнком-инвалидом одиноким родителям независимо от условия ведения трудовой деятельности.