RT в Telegram
Подпишись

В Госдуме предложили изменить правила выплаты пособий при гибели участников СВО

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с обращением к первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову (есть в распоряжении RT), в котором предложила дать право на получение единовременной выплаты при гибели участника СВО его совершеннолетним детям.
В Госдуме предложили изменить правила выплаты пособий при гибели участников СВО
  • Gettyimages.ru
  • © Vershinin

Как подчеркнула парламентарий, в случае гибели военнослужащих членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях.

При этом Лантратова напомнила, что к ним относятся супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели в браке, родители, дети, не достигшие возраста 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

При отсутствии таковых родственников у военнослужащих единовременная выплата осуществляется только их полнородным и неполнородным братьям и сёстрам, в то время как совершеннолетние дети такого права лишены, подчеркнула депутат.

«На основании изложенного просим Вас, уважаемый Руслан Хаджисмелович, рассмотреть инициативу о внесении изменений в указ президента России от 05.03.2022 №98 в связи с наличием указанного выше и подобных ему фактов в целях устранения законодательного пробела, когда в случае отсутствия у погибшего членов семьи единовременные выплаты положены только братьям и сёстрам, независимо от их возраста, в то время как совершеннолетние дети военнослужащего такого права лишены», — говорится в тексте обращения.

Ранее Лантратова предложила выплачивать пособия по уходу за ребёнком-инвалидом одиноким родителям независимо от условия ведения трудовой деятельности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить