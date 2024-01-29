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В Хабаровском крае отремонтировали 375 многоквартирных домов в 2023 году

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В Министерстве ЖКХ Хабаровского края заявили о проведённом в 2023 году капитальном ремонте 375 многоквартирных домов.
В Хабаровском крае отремонтировали 375 многоквартирных домов в 2023 году
  • © khabkrai.ru

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на ведомство.

«Краткосрочный план 2023 года выполнен на 100%. Самые востребованные — замена лифтов и капремонт крыш. В 64 многоэтажных домах было установлено 214 новых подъёмников на 648 млн рублей, отремонтирована 121 крыша на 692 млн рублей», — рассказали в министерстве.

Также отремонтированы подача воды, электричества, тепла, водоотведение, установлены внутридомовые приборы учёта.

В 2024 году в планах ведомства отремонтировать 345 домов на 804 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Кургане и Шадринске пройдёт ремонт 150 дворовых территорий в 2024 году.

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