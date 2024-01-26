В Кургане и Шадринске пройдёт ремонт 150 дворовых территорий в 2024 году

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о предстоящем в 2024 году ремонте около 150 дворовых территорий в Кургане и Шадринске.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

«Будет профинансирован ремонт 123 дворов в Кургане и более 20 дворовых территорий в Шадринске», — сказал Шумков.

Отмечается, что для достижения комплексного благоустройства дворы будут отбираться по принципу учёта их сопряжения с уже отремонтированными улицами и привязкой к готовым общественным территориям.

Ранее сообщалось, что в Кирове отремонтируют фасад дома Репина.