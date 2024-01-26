В Кургане и Шадринске пройдёт ремонт 150 дворовых территорий в 2024 году
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.
«Будет профинансирован ремонт 123 дворов в Кургане и более 20 дворовых территорий в Шадринске», — сказал Шумков.
Отмечается, что для достижения комплексного благоустройства дворы будут отбираться по принципу учёта их сопряжения с уже отремонтированными улицами и привязкой к готовым общественным территориям.
Ранее сообщалось, что в Кирове отремонтируют фасад дома Репина.