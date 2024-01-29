В Приморье прошли мероприятия по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда
- РИА Новости
Губернатор подчеркнул, что подвиг ленинградцев навсегда остался в памяти народа, сообщает vostokmedia.com.
Одним из важных мероприятий стало открытие во Владивостоке в мультимедийном центре «Россия — моя история» выставки «80 фактов о блокаде Ленинграда».
Первыми посетителями стали учащиеся городских школ. Они ознакомились с документами и архивными материалами, представленными российским обществом «Знание», и почтили память жертв блокады минутой молчания.
Кроме этого, в городе прошли митинги, встречи с блокадниками, кинопоказы и другие мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 4,5 тыс. человек приняли участие в марафоне «Дорога жизни», посвящённом 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.