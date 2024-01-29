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В Приморье прошли мероприятия по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда

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В Приморском крае состоялись мероприятия по случаю 80-летия полного снятия блокады Ленинграда. В них поучаствовал и глава края Олег Кожемяко: он возложил цветы к мемориалу Боевой славы ТОФ.
В Приморье прошли мероприятия по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда
  • РИА Новости

Губернатор подчеркнул, что подвиг ленинградцев навсегда остался в памяти народа, сообщает vostokmedia.com.

Одним из важных мероприятий стало открытие во Владивостоке в мультимедийном центре «Россия — моя история» выставки «80 фактов о блокаде Ленинграда».

Первыми посетителями стали учащиеся городских школ. Они ознакомились с документами и архивными материалами, представленными российским обществом «Знание», и почтили память жертв блокады минутой молчания.

Кроме этого, в городе прошли митинги, встречи с блокадниками, кинопоказы и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 4,5 тыс. человек приняли участие в марафоне «Дорога жизни», посвящённом 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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