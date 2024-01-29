В Росптицесоюзе рассказали о новой гибридной породе домашней курицы
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В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что «Смена-9» по ряду параметров уже превосходит импортные кроссы — в частности, курица быстрее растёт и легче переносит болезни.
В ближайшее время гибридную породу доработают, например, улучшат показатели конверсии корма.
Через три года должна появиться «Смена-10».
Как отметил Фисинин, закупка племенного материала составляет доли процента в структуре себестоимости, а около 70% приходится на корма.
«Сейчас Россия в этой сфере совершила мощный рывок — у нас достаточно своей кукурузы, сои и так далее», — добавил он.
Ранее сообщалось, что цены на куриные яйца в России с 16 по 22 января 2024 года снизились на 1,4%.