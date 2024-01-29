В Росптицесоюзе рассказали о новой гибридной породе домашней курицы

Президент Росптицесоюза Владимир Фисинин рассказал подробности о новой гибридной породе домашней курицы «Смена-9».

В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что «Смена-9» по ряду параметров уже превосходит импортные кроссы — в частности, курица быстрее растёт и легче переносит болезни.

В ближайшее время гибридную породу доработают, например, улучшат показатели конверсии корма.

Через три года должна появиться «Смена-10».

Как отметил Фисинин, закупка племенного материала составляет доли процента в структуре себестоимости, а около 70% приходится на корма.

«Сейчас Россия в этой сфере совершила мощный рывок — у нас достаточно своей кукурузы, сои и так далее», — добавил он.

Ранее сообщалось, что цены на куриные яйца в России с 16 по 22 января 2024 года снизились на 1,4%.