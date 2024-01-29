В Приморье возбуждено дело по факту обнаружения останков амурского тигра

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту обнаружения останков амурского тигра.

«Установлено, что 27 января 2024 года утром в лесном массиве вблизи села Ясеневый Пожарского района сотрудниками охотнадзора обнаружены части амурского тигра. По результатам осмотра места происшествия обнаружены и изъяты голова, хвост, лапы и шкура тигра, отделённые, предположительно, ножом», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 258.1 УК России (незаконная добыча, перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих в видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и охраняемых международными договорами Российской Федерации, их частей).

В конце декабря в Приморье возбудили уголовное дело за попытку сбыта шкуры амурского тигра.