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В Приморье возбуждено дело по факту обнаружения останков амурского тигра

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В Приморье возбуждено уголовное дело по факту обнаружения останков амурского тигра.
В Приморье возбуждено дело по факту обнаружения останков амурского тигра
  • globallookpress.com

«Установлено, что 27 января 2024 года утром в лесном массиве вблизи села Ясеневый Пожарского района сотрудниками охотнадзора обнаружены части амурского тигра. По результатам осмотра места происшествия обнаружены и изъяты голова, хвост, лапы и шкура тигра, отделённые, предположительно, ножом», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 258.1 УК России (незаконная добыча, перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих в видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и охраняемых международными договорами Российской Федерации, их частей).

В конце декабря в Приморье возбудили уголовное дело за попытку сбыта шкуры амурского тигра.

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