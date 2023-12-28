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В Приморье возбудили уголовное дело за попытку сбыта шкуры амурского тигра

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В Уссурийске возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей по подозрению в сбыте шкуры амурского тигра.
В Приморье возбудили уголовное дело за попытку сбыта шкуры амурского тигра
  • РИА Новости

Об этом сообщает СУ СК России по Приморскому краю.

«Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК России», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что один из фигурантов дела передал покупателю шкуру тигра и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что ветеринары нашли старое огнестрельное ранение у амурского тигра, который нападал на собак в селе Приморского края.

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