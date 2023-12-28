В Приморье возбудили уголовное дело за попытку сбыта шкуры амурского тигра

В Уссурийске возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей по подозрению в сбыте шкуры амурского тигра.

Об этом сообщает СУ СК России по Приморскому краю.

«Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК России», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что один из фигурантов дела передал покупателю шкуру тигра и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что ветеринары нашли старое огнестрельное ранение у амурского тигра, который нападал на собак в селе Приморского края.