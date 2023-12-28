У нападавшего на собак в Приморье тигра нашли старое огнестрельное ранение
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Об этом сообщил центр «Амурский тигр».
«Дополнительный ветеринарный осмотр выявил у хищника застарелое огнестрельное ранение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, судя по характеру ранения, пуля вошла в районе верхней части левой лопатки и вышла через переднюю же левую лапу.
Состояние здоровья тигра оценивается как крайне тяжёлое.
1 декабря в школе села Серафимовка Ольгинского муниципального округа Приморья отменили занятия из-за бродившего в окрестностях тигра.
Также в Приморье мужчину госпитализировали после нападения амурского тигра.