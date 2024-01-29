Собянин: индустриальный парк «Руднево» стал лидером по запуску новых производств

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что индустриальный парк «Руднево» стал лидером по запуску производственных объектов в ОЭЗ «Технополис Москва» по итогам прошлого года.

Об этом информирует НСН со ссылкой на персональный сайт мэра.

Всего на площадках особой экономической зоны «Технополис Москва» в 2023 году запустили 35 новых производств, что на 30% больше, чем годом ранее.

По словам Собянина, в июле 2023-го в «Руднево» компания «Нюкон Энерджи» запустила производство конденсаторов для светотехнической продукции, силовой электроники и пусковых устройств.

«Кроме того, «Руднево» стал базовой площадкой для размещения Федерального центра беспилотных авиационных систем, который запустили в 2023 году по поручению президента Владимира Владимировича Путина», — добавил мэр.

В декабре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал развитие сети индустриальных технопарков на территории региона.