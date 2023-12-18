На Кубани разрабатывают 20 индустриальных и промышленных технопарков
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24».
«Наша основная задача — обеспечить перспективные промышленные проекты необходимой инфраструктурой. Помочь инвесторам подобрать подходящую площадку», — заявил Кондратьев.
Отмечается, что в настоящее время в крае действует шесть таких площадок. Семь индустриальных парков — на разных этапах создания. В стадии разработки — 20 проектов.
Также, по словам губернатора, в регионе продолжается работа над созданием промышленных кластеров в базовых отраслях промышленности.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области увеличат финансирование промышленности и сферы IT.