На Кубани разрабатывают 20 индустриальных и промышленных технопарков

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал развитие сети индустриальных технопарков на территории региона.

Об этом сообщает «Кубань 24».

«Наша основная задача — обеспечить перспективные промышленные проекты необходимой инфраструктурой. Помочь инвесторам подобрать подходящую площадку», — заявил Кондратьев.

Отмечается, что в настоящее время в крае действует шесть таких площадок. Семь индустриальных парков — на разных этапах создания. В стадии разработки — 20 проектов.

Также, по словам губернатора, в регионе продолжается работа над созданием промышленных кластеров в базовых отраслях промышленности.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области увеличат финансирование промышленности и сферы IT.