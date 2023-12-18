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На Кубани разрабатывают 20 индустриальных и промышленных технопарков

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал развитие сети индустриальных технопарков на территории региона.
На Кубани разрабатывают 20 индустриальных и промышленных технопарков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24».

«Наша основная задача — обеспечить перспективные промышленные проекты необходимой инфраструктурой. Помочь инвесторам подобрать подходящую площадку», — заявил Кондратьев.

Отмечается, что в настоящее время в крае действует шесть таких площадок. Семь индустриальных парков — на разных этапах создания. В стадии разработки — 20 проектов.

Также, по словам губернатора, в регионе продолжается работа над созданием промышленных кластеров в базовых отраслях промышленности.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области увеличат финансирование промышленности и сферы IT.

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