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В Челябинской области увеличат финансирование промышленности и сферы IT

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Комитет по промышленной политике заксобрания Челябинской области обсудил поправки в бюджет 2024 года, увеличивающие поддержку промышленности, транспорта и информационных технологий.
В Челябинской области увеличат финансирование промышленности и сферы IT
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

Поправки поступили от главы региона Алексея Текслера, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ЗСО.

Так, в наступающем году поддержка промышленности увеличится на 438 млн рублей, транспортной отрасли — на 35 млрд рублей. В частности, для строительства метротрама в Челябинске выделят 20 млрд рублей.

Кроме того, на 587 млн рублей возрос объём поддержки в отрасли информационных технологий. А на формирование ИТ-инфраструктуры в школах и детсадах в бюджет заложили 111,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в законодательном собрании Ростовской области утвердили проект регионального бюджета на следующий год.

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