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В Ростовской области утвердили проект регионального бюджета на 2024 год

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В законодательном собрании Ростовской области утвердили проект регионального бюджета на следующий год.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

«Позитивная составляющая нашего бюджета на 2024 год позволяет с оптимизмом смотреть в наступающую бюджетную трёхлетку», — заявил председатель областного парламента Александр Ищенко.

По его словам, ко второму чтению только от депутатов заксобрания было включено 63 поправки на сумму более 5,5 млрд рублей.

«Здесь и строительство новых школ, детских садов, капитальный ремонт социальных объектов, поликлиник, благоустройство территорий и создание общественных пространств», — уточнил Ищенко.

В 2024 году расходы на социальную сферу составят 64% от общего объёма бюджета.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе в 2023 году доходы бюджета увеличились на 27,8 млрд рублей.

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