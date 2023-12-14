Бюджет ХМАО увеличился на более чем 27 млрд рублей по итогам 2023 года

В Ханты-Мансийском автономном округе в 2023 году доходы бюджета увеличились на 27,8 млрд рублей.

Об этом стало известно на заседании регионального парламента, где председатель окружной Думы Борис Хохряков сообщил об утверждении корректировки бюджета округа на текущий год и на 2024—2025 годы, передаёт URA.RU.

Так, в 2023 году доходы бюджета ХМАО увеличиваются на 27,8 млрд рублей, расходы — на 13 млрд. Доходы в 2024 году увеличатся на 212,8 млн рублей, расходы — на 304,7 млн. В 2025 как доходы, так и расходы станут выше на 180,3 млн рублей.

Ранее министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова в ходе брифинга в кабмине сообщила, что на реализацию программ в рамках нацпроекта «Культура» в регионе направят 1,59 млрд рублей в 2023 году.