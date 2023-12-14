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Бюджет ХМАО увеличился на более чем 27 млрд рублей по итогам 2023 года

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В Ханты-Мансийском автономном округе в 2023 году доходы бюджета увеличились на 27,8 млрд рублей.
Бюджет ХМАО увеличился на более чем 27 млрд рублей по итогам 2023 года
  • РИА Новости

Об этом стало известно на заседании регионального парламента, где председатель окружной Думы Борис Хохряков сообщил об утверждении корректировки бюджета округа на текущий год и на 2024—2025 годы, передаёт URA.RU.

Так, в 2023 году доходы бюджета ХМАО увеличиваются на 27,8 млрд рублей, расходы — на 13 млрд. Доходы в 2024 году увеличатся на 212,8 млн рублей, расходы — на 304,7 млн. В 2025 как доходы, так и расходы станут выше на 180,3 млн рублей.

Ранее министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова в ходе брифинга в кабмине сообщила, что на реализацию программ в рамках нацпроекта «Культура» в регионе направят 1,59 млрд рублей в 2023 году.

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