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В Татарстане на реализацию нацпроекта «Культура» потратят 1,59 млрд рублей

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В Татарстане на реализацию программ в рамках нацпроекта «Культура» направят 1,59 млрд рублей в 2023 году — об этом сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова в ходе брифинга в кабмине.
В Татарстане на реализацию нацпроекта «Культура» потратят 1,59 млрд рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом информирует inkazan.ru.

Из них 692 млн рублей выделят из федерального бюджета, 393 млн — из республиканского. Размер опережающего финансирования составил 492 млн рублей.

Аюпова отметила, что особенно актуален проект «Культурная среда», направленный на укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Ранее министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова в своих соцсетях сообщила, что ещё десять региональных библиотек станут модельными в 2024 году. Преобразования проведут за счёт областного бюджета.

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