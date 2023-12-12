В Татарстане на реализацию нацпроекта «Культура» потратят 1,59 млрд рублей

В Татарстане на реализацию программ в рамках нацпроекта «Культура» направят 1,59 млрд рублей в 2023 году — об этом сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова в ходе брифинга в кабмине.

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Об этом информирует inkazan.ru. Из них 692 млн рублей выделят из федерального бюджета, 393 млн — из республиканского. Размер опережающего финансирования составил 492 млн рублей. Аюпова отметила, что особенно актуален проект «Культурная среда», направленный на укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Ранее министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова в своих соцсетях сообщила, что ещё десять региональных библиотек станут модельными в 2024 году. Преобразования проведут за счёт областного бюджета.