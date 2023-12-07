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В Нижегородской области модернизируют ещё десять библиотек

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Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова в своих соцсетях сообщила, что ещё десять региональных библиотек станут модельными в 2024 году. Преобразования проведут за счёт областного бюджета.
В Нижегородской области модернизируют ещё десять библиотек
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на её Telegram-канал.  

«До этого года обновление по модельному стандарту мы осуществляли только за счёт средств нацпроекта «Культура», а в этом впервые модернизировали дополнительные восемь библиотек за счёт областного бюджета», — написала министр.

На данный момент в регионе создано уже 36 учреждений такого типа в 22 муниципалитетах. Модельные библиотеки берут на себя в районах функции ДК и центров профориентации.

Ранее сообщалось, что в Салехарде завершился окружной конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года — 2023».

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