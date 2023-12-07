В Нижегородской области модернизируют ещё десять библиотек
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на её Telegram-канал.
«До этого года обновление по модельному стандарту мы осуществляли только за счёт средств нацпроекта «Культура», а в этом впервые модернизировали дополнительные восемь библиотек за счёт областного бюджета», — написала министр.
На данный момент в регионе создано уже 36 учреждений такого типа в 22 муниципалитетах. Модельные библиотеки берут на себя в районах функции ДК и центров профориентации.
Ранее сообщалось, что в Салехарде завершился окружной конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года — 2023».