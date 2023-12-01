В Салехарде подвели итоги конкурса «Библиотекарь года — 2023»

В Салехарде завершился окружной конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года — 2023».

Победительницей конкурса стала Александра Артамонова из Губкинского, сообщает «Ямал 1».

Она призналась, что создаёт проекты для своих идей и участвует с ними в различных грантовых конкурсах. Так, в марте следующего года она примет участие в конкурсе «Топ-косплеер Губкинского».

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что порядка 200 тыс. москвичей стали участниками акции «Единый день открытых дверей», которая проходила в столичных библиотеках, домах культуры и культурных центрах в 2023 году.