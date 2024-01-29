Работодатели считают навык управления проектами важным для карьерного роста

Работодатели, принявшие участие в новом исследовании, посчитали самым ценным навыком для карьерного развития в 2024 году умение планировать, организовывать и управлять проектами, а также эффективно использовать время, ресурсы и управлять рисками. Такой ответ дали в 52% компаний.

Ещё 49% представителей компаний высоко оценили такие качества, как креативность сотрудников и умение решать проблемы, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Аналитическое мышление и умение работать с большими объёмами данных, а также многозадачность отметили по 44% участников опроса.

Кроме того, 40% рекрутеров уверены, что успешные кандидаты должны обладать личностной гибкостью и адаптивностью. Столько же ценят владение современными технологиями и программами.

Кроме прочего, респонденты назвали в ряду полезных качеств быструю обучаемость (38%), коммуникативность (35%), умение организовать работу команды (29%), эмоциональный интеллект (23%).

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