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Союз пенсионеров поддержал идею расширить круг пользователей Пушкинской карты

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Полина Полетаева
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал предложение распространить действие Пушкинской карты на пенсионеров.
Союз пенсионеров поддержал идею расширить круг пользователей Пушкинской карты
  • РИА Новости

Собеседник RT поддержал инициативу и заявил о готовности содействия в качестве председателя Союза пенсионеров России.

«Дело в том, что к этому нас нацеливает и национальный проект «Демография», в котором есть часть, посвящённая старшему поколению. Учёные давным-давно определились с тем, каким образом продолжение активной просвещенческой работы и продолжение нагрузки интеллекта влияет на продолжительность жизни людей старшего возраста. Поэтому искренне поддерживаю эту инициативу. Конечно, понадобятся бюджетные ресурсы. Но я не думаю, что они будут такими уж безгранично большими, чтобы не согласиться с этой инициативой», — считает Рязанский.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность включения российских пенсионеров в проект «Пушкинская карта» или создать для них аналогичную программу.

Подробнее — в материале RT.

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