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Специалист по недвижимости Кочетков допустил стагнацию на первичном рынке Москвы

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Директор направления «Новостройки» агентства «Инком-недвижимость» Валерий Кочетков рассказал, что будет с ценами на новостройки в Москве в ближайшей перспективе. По его прогнозам, в 2024 году падение рынка может составить 35%.
Специалист по недвижимости Кочетков допустил стагнацию на первичном рынке Москвы
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Цены на первичном рынке в значительной степени зависят от себестоимости строительства, а она пока не снижается, поделился специалист в интервью Life.ru.

В ближайшей перспективе удешевление маловероятно. Цены в Москве будут стагнировать, лишь в сегменте трёх- и четырёхкомнатных квартир возможно снижение до 5—7%, отметил он.

«Бюджетное предложение начнёт активно сокращаться. За такими объектами будет охота, а цена вырастет на 10—15%», — допустил Кочетков.

Эксперт выразил мнение, что покупатели вернутся, когда условия ипотечного кредитования станут мягче. Скорее всего, это произойдёт в первой половине 2025 года, добавил он.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.

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