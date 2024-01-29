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В России зафиксировали рост числа мошенничеств с премиум-подпиской Telegram

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Число мошенничеств с подпиской Telegram Premium выросло в России за последний год более чем в два раза. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на экспертов в области информационной безопасности.
В России зафиксировали рост числа мошенничеств с премиум-подпиской Telegram
  • Legion-Media

«Число фишинговых доменов, якобы связанных с подпиской Telegram Premium, в январе нынешнего года составило 21. В то же время за весь январь 2023-го их было всего девять», — сказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Отмечается, что злоумышленники создают фишинговые сайты и обещают пользователям подписку в подарок или предлагают приобрести её со скидкой.

Ранее в Сбере рассказали о новой схеме мошенничества, в рамках которой злоумышленники создают фейковые аккаунты директоров в мессенджерах.

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