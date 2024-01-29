В России зафиксировали рост числа мошенничеств с премиум-подпиской Telegram
- Legion-Media
«Число фишинговых доменов, якобы связанных с подпиской Telegram Premium, в январе нынешнего года составило 21. В то же время за весь январь 2023-го их было всего девять», — сказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.
Отмечается, что злоумышленники создают фишинговые сайты и обещают пользователям подписку в подарок или предлагают приобрести её со скидкой.
Ранее в Сбере рассказали о новой схеме мошенничества, в рамках которой злоумышленники создают фейковые аккаунты директоров в мессенджерах.